«Наполи» ведёт переговоры о переходе воспитанника «Барселоны» Деулофеу

«Наполи» заинтересован в приглашении нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу и готов предложить испанскому футболисту контракт до 2028 года. В ближайшие дни стороны должны провести переговоры, чтобы попытаться договориться о переходе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Деулофеу выступает за «Удинезе» с октября 2020 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А Жерар в 34 матчах забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. Соглашение между Деулофеу и «Удинезе» истекает летом 2024 года.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Также нападающий, на счету которого четыре матча в составе сборной Испании, выступал за «Уотфорд», «Эвертон», «Милан» и «Севилью».

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