«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 81 млн за Френки де Йонга
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Английский «Манчестер Юнайтед» определился с суммой, которую готов выложить за полузащитника испанской «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, манкунианцы предложат за 25-летнего Френки € 81 млн. Де Йонга в своей команде хочет видеть главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, работавший с футболистом в «Аяксе».
Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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