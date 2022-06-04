Шакира опровергла информацию о нервном срыве после расставания с Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира опровергла информацию о нервном срыве после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике.
«Я получаю много встревоженных сообщений, якобы меня видели в больнице в Барселоне. Хочу объяснить, что эти фотографии были сделаны ещё на прошлой неделе. К сожалению, мой отец сильно упал, и я сопровождала его в больницу, где он сейчас и находится. Благодарю вас всех за поддержку и беспокойство», — написала Шакира в соцсетях.
Ранее сообщалось, что певица была доставлена в одну из больниц Барселоны с нервным срывом. Причиной расставания Пике и Шакиры стали измены футболиста. Отмечалось, что Пике несколько недель живёт один в своей старой квартире. Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет).
- 4 июня 2022
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