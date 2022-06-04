Hola: Шакиру после расставания с Жераром Пике доставили в больницу
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Колумбийская певица Шакира была доставлена в одну из больниц Барселоны после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике, сообщает Hola.
По информации источника, у певицы случился нервный срыв.
Ранее сообщалось, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Отмечалось, что Пике несколько недель живёт один в своей старой квартире. Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет).
В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.
Новость по темеЖерар Пике и Шакира объявили о расставании
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