Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мхитарян будет получать в «Интере» € 4,5 млн в год

Мхитарян будет получать в «Интере» € 4,5 млн в год
Комментарии

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян согласился перейти в «Интер» и на следующей неделе пройдёт медосмотр перед трансфером в миланский клуб. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, 33-летний футболист, являющийся свободным агентом, подпишет контракт с «Интером» на два года, по которому будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что Мхитарян, с 2019 года выступавший за «Рому», отклонил предложение римлян о новом контракте из-за неучастия команды в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. «Рома» предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.

В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.

Новость по теме
Луческу: у Мхитаряна отличный удар и феноменальная техника. Он способен играть где угодно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022