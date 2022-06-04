Мхитарян будет получать в «Интере» € 4,5 млн в год

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян согласился перейти в «Интер» и на следующей неделе пройдёт медосмотр перед трансфером в миланский клуб. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, 33-летний футболист, являющийся свободным агентом, подпишет контракт с «Интером» на два года, по которому будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что Мхитарян, с 2019 года выступавший за «Рому», отклонил предложение римлян о новом контракте из-за неучастия команды в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. «Рома» предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.

В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.