Луческу: у Мхитаряна отличный удар и феноменальная техника. Он способен играть где угодно

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о бывшем полузащитнике «Ромы» Генрихе Мхитаряне.



«Я впервые увидел Генриха, когда ему было 16 лет, и влюбился в его игру. Он — гибкий игрок, потому что умеет отлично читать игру. Под моим руководством он играл на позиции атакующего полузащитника и забил 44 гола. Он умеет отлично вписаться в схему игры. У него прекрасный удар, феноменальная техника. К тому же Генрих — опытный футболист. Он способен играть где угодно», — приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport.



Ранее сообщалось, что Мхитарян может продолжить карьеру в «Интере». В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. Генрих выступал за «Рому» с 2019 года.

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