Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Савин рассказал подробности переезда «Красавы» на Кипр

Евгений Савин рассказал подробности переезда «Красавы» на Кипр
Комментарии

Бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин рассказал подробности переезда клуба на Кипр.

«Мы в понедельник-вторник определимся с клубом на Кипре — после этого будет конкретика. Вся команда перевезена не будет — лишь несколько игроков. Остальным поможем устроиться в РФ», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После видео с украинскими футболистами Савин уехал из России, а позже заявил, что его клуб «Красава» также переедет из страны. Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, главными героями которого стали украинские футболисты, экс-футболисты, а также представители клубов УПЛ. Они рассказывали о ситуации в стране.

Новость по теме
Евгений Савин рассказал, что будет с клубом «Красава»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022