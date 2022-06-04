«Манчестер Сити» не собирается отпускать Альвареса в аренду на следующий сезон

Английский «Манчестер Сити» не собирается отпускать аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в аренду на сезон-2022/2023. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «горожане» хотят, чтобы 22-летний форвард был частью команды Хосепа Гвардиолы в следующем сезоне.
22-летний Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, но английский клуб сразу же отправил нападающего в обратную аренду в «Ривер Плейт». За аргентинский клуб Альварес выступал с 2018 года, сыграв в 113 матчах, забив 50 голов и отдав 29 результативных передач.
Напомним, 1 июля 2022 года в «Манчестер Сити» также перейдёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
- 4 июня 2022
-
22:36
-
22:22
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:43
-
21:42
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:08
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:05