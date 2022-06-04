«Манчестер Сити» не собирается отпускать Альвареса в аренду на следующий сезон

Английский «Манчестер Сити» не собирается отпускать аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в аренду на сезон-2022/2023. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «горожане» хотят, чтобы 22-летний форвард был частью команды Хосепа Гвардиолы в следующем сезоне.

22-летний Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, но английский клуб сразу же отправил нападающего в обратную аренду в «Ривер Плейт». За аргентинский клуб Альварес выступал с 2018 года, сыграв в 113 матчах, забив 50 голов и отдав 29 результативных передач.



Напомним, 1 июля 2022 года в «Манчестер Сити» также перейдёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео: