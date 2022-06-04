«Манчестер Юнайтед» выставил Ван-Биссаку на трансфер, его покупали за € 55 млн в 2019-м

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака выставлен командой на трансфер. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы будут рады продать 24-летнего английского футболиста, но планируют сохранить в составе португальца Диогу Дало, которым интересуется неназванный испанский клуб.

Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.

Футболисты, создавшие наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в английской Премьер-Лиге. Видео: