«Манчестер Юнайтед» выставил Ван-Биссаку на трансфер, его покупали за € 55 млн в 2019-м
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака выставлен командой на трансфер. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, манкунианцы будут рады продать 24-летнего английского футболиста, но планируют сохранить в составе португальца Диогу Дало, которым интересуется неназванный испанский клуб.
Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.
Футболисты, создавшие наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в английской Премьер-Лиге. Видео:
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