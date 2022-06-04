Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон согласовал условия контракта с «Ньюкаслом»
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«Ньюкасл» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе вратаря Дина Хендерсона, который уже согласовал условия личного контракта с «сороками». Об этом сообщает 90min.
По сведениям источника, «Ньюкасл» не планирует платить за 25-летнего вратаря больше € 23 млн. Хендерсон готов сменить команду, так как ему не удалось выиграть конкуренцию у Давида де Хеа. Дин является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но за команду вратарь принял участие лишь в 29 матчах, в которых пропустил 25 голов и 13 раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
По ходу карьеры Хендерсон отправлялся на правах аренды выступать за «Стокпорт», «Гримсби», «Шрусбери» и «Шеффилд».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
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