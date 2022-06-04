Нападающий «Тоттенхэма» может быть арендован «Реалом Сосьедад» с правом выкупа

«Реал Сосьедад» заинтересован в аренде нападающего «Тоттенхэма» Брайана Хиля, проведшего вторую часть сезона-2021/2022 в «Валенсии». Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не видит в 21-летнем футболисте игрока своего состава, поэтому не будет против его ухода. «Реал Сосьедад», вероятно, арендует Хиля, но «Тоттенхэм» хочет включить в это соглашение опцию выкупа.

Летом 2021 года Хиль перешёл в «Тоттенхэм» из «Севильи» за € 25 млн. В 20 матчах за английскую команду испанский футболист отдал одну результативную передачу. Соглашение Хиля и «Тоттенхэма» истекает в 2026 году.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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