Защитник «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» планирует арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку с правом выкупа. Об этом сообщает South London News.

24-летний Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выставил английского футболиста на трансфер.

Ван-Биссака — воспитанник «Кристал Пэлас». За первую команду «орлов» защитник в 46 матчах отдал четыре результативные передачи.

Футболисты, создавшие наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в английской Премьер-Лиге. Видео: