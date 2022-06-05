«МЮ» вступил в борьбу за трансфер Кристина Эриксена

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

По сведениям источника, игрой и профессионализмом датского футболиста впечатлён лично главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг. Голландскому специалисту понравились настрой и желание, с которым Эриксен тренировался в «Аяксе» перед переходом в «Брентфорд» во время реабилитации из-за проблем с сердцем.

Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду в 11 матчах полузащитник отметился забитым мячом и тремя результативными передачами.

Нынешняя стоимость 30-летнего полузащитника согласно Transfermarkt составляет € 15 млн.

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