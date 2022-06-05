Садио Мане – лучший бомбардир в истории Сенегала

Нападающий сборной Сенегала и «Ливерпуля» Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной страны.



В матче со сборной Бенинв (3:1) сененалец оформил хет-трик. Теперь у него 32 гола за сборную Сенегала. Он обогнал рекорд Анри Камара, у которого 29 забитых мячей.



Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».



Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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