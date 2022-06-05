Мане не хотел продлевать контракт с «Ливерпулем». Сенегалец давно собирался уйти из клуба

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не хотел продлевать контракт с мерсисайдским клубом, сообщает The Telegraph.



По информации источника, сенегалец давно собирался уйти из «Ливерпуля». Форвард сообщил об этом руководству клуба, поэтому не выдвигал никаких условий для заключения нового соглашения.



Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».



Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.