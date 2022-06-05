Погба выбирает будущий клуб между «Ювентусом», «Реалом» и «ПСЖ»

Французский полузащитник Поль Погба может перейти в «Ювентус», «Реал» или «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист ещё не принял окончательного решения о своём будущем клубе, однако имеет привлекательные предложения от «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ».

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что не будет продлевать контракт с 29-летним Погба. Француз находился в структуре команды с 2009 по 2012 год, а затем перешёл в «Ювентус». В 2016-м манкунианцы выкупили трансфер Поля за € 105 млн.

В 233 матчах за «Манчестер Юнайтед» Погба забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

Нынешняя трансферная стоимость французского полузащитника согласно Transfermarkt составляет € 55 млн.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?