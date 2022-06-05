Погба выбирает будущий клуб между «Ювентусом», «Реалом» и «ПСЖ»

Французский полузащитник Поль Погба может перейти в «Ювентус», «Реал» или «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, футболист ещё не принял окончательного решения о своём будущем клубе, однако имеет привлекательные предложения от «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ».
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что не будет продлевать контракт с 29-летним Погба. Француз находился в структуре команды с 2009 по 2012 год, а затем перешёл в «Ювентус». В 2016-м манкунианцы выкупили трансфер Поля за € 105 млн.
В 233 матчах за «Манчестер Юнайтед» Погба забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.
Нынешняя трансферная стоимость французского полузащитника согласно Transfermarkt составляет € 55 млн.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
- 5 июня 2022
-
07:51
-
07:34
-
07:22
-
07:06
-
07:01
-
06:41
-
06:08
-
05:40
-
03:55
-
03:33
-
03:18
-
03:15
-
03:01
-
00:50
-
00:26
-
00:05
-
00:02
-
00:00
- 4 июня 2022
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:01
-
23:01
-
22:36
-
22:22
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:43
-
21:42
-
21:38
-
21:22
-
21:16