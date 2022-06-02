«Манчестер Юнайтед» выплатит Погба бонус за лояльность в размере € 4,5 млн
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«Манчестер Юнайтед» выплатит полузащитнику Полю Погба бонус за лояльность в размере € 4,5 млн. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, француз уйдёт из клуба с бонусом за лояльность в размере € 4,5 млн, когда он покинет «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в конце месяца. Общие траты «Манчестер Юнайтед» на Погба составили € 255 млн.
29-летний Погба оказался в структуре манкунианцев в 16-летнем возрасте. В 2012 году он ушёл в «Ювентус», но вернулся в английскую команду в 2016-м за € 105 млн. В 233 матчах за «Манчестер Юнайтед» он забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. 1 июня «МЮ» объявил об уходе Погба.
Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видеоролик:
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