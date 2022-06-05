Валуев назвал политическим приёмом законопроект партии КПРФ об отмене Fan ID

Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился мнением об информации, согласно которой депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).

«Ну, это политическая борьба за политические очки, голоса. Ни больше, ни меньше. Коллеги из КПРФ вообще на предыдущих выборах отметились особыми попытками привлечь людей на свою сторону, что даже вызвало, наоборот, антипатию. Это политический приём. Может ли кто-то из Госдумы поддержать законопроект? Вы меня, пожалуйста, о виртуальных вещах не спрашивайте», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, авторы инициативы о введении Fan ID отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018