Газзаев: поддерживаю инициативу КПРФ. Fan ID абсолютно не нужен в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на информацию, согласно которой депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).
«Я на этот вопрос неоднократно отвечал. Считаю, что Fan ID в РПЛ абсолютно не нужен. Потому что это повлияет на посещение. Естественно, в этом отношении нужно бороться за болельщика всегда.
Паспорт болельщика важен и нужен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования. Пример тому — чемпионат мира 2018 года. Fan ID играл большую роль. Было очень удобно для болельщиков. Что касаемо национального чемпионата, то мы должны создавать не препятствия, а наоборот, делать всё, чтобы болельщики шли на стадион. Нужно бороться за каждого болельщика. Тем более сейчас, когда наш спорт находится в изоляции. Это очень важно. Пострадают от этого и клубы. Мне кажется, что в паспорте болельщика нет надобности. Я поддерживаю инициативу КПРФ», — сказал Газаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 июня 2022
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