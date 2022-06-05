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Грилиш: Холанд, возможно, лучший нападающий мира. Жду возможности сыграть с ним

Грилиш: Холанд, возможно, лучший нападающий мира. Жду возможности сыграть с ним
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о нападающем Эрлинге Холанде, который с нового сезона будет выступать за «горожан».

«Манчестер Сити» заключил контракт с, возможно, лучшим нападающим мира. Я уверен, что Холанд внесёт свой вклад. Мы с нетерпением ждём предстоящего сезона. Думаю, мы с Холандом найдём контакт на поле. Уверен, что у него будет отличное взаимопонимание с Де Брёйне, Фоденом и Стерлингом. С нетерпением жду возможности сыграть с ним. Он, определённо, входит в двойку лучших игроков мира на своей позиции. Предвкушаю следующий сезон», — приводит слова Грилиша Mirror.

В прошедшем сезоне 21-летний Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». Нападающий сыграл в 30 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забив 29 голов, а также отдав семь результативных передач.

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