В «Оренбурге» ответили на вопрос о готовности стадиона к возобновлению РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о готовности стадиона к возобновлению Российской Премьер-Лиги.
«Не могу говорить за «Факел», какие там проблемы. Я спокоен. На этой неделе сварочные работы закончатся. 9-10 июня мы начинаем стелить новый ковёр. Строители уже уйдут с территории стадиона. Основные работы по трибунам и всему остальному в высокой степени готовности. Мы заверили РФС, что до конца месяца, 30 июня, мы представим акт ввода объекта в эксплуатацию. Это располагающий документ, который даёт право проводить на стадионе мероприятия. Все инфраструктурные моменты будут готовы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, «Оренбург» по сумме двух встреч обыграл «Уфу» в стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.
- 5 июня 2022
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