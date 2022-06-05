Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» ответили на вопрос о готовности стадиона к возобновлению РПЛ

В «Оренбурге» ответили на вопрос о готовности стадиона к возобновлению РПЛ
Комментарии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о готовности стадиона к возобновлению Российской Премьер-Лиги.

«Не могу говорить за «Факел», какие там проблемы. Я спокоен. На этой неделе сварочные работы закончатся. 9-10 июня мы начинаем стелить новый ковёр. Строители уже уйдут с территории стадиона. Основные работы по трибунам и всему остальному в высокой степени готовности. Мы заверили РФС, что до конца месяца, 30 июня, мы представим акт ввода объекта в эксплуатацию. Это располагающий документ, который даёт право проводить на стадионе мероприятия. Все инфраструктурные моменты будут готовы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Оренбург» по сумме двух встреч обыграл «Уфу» в стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.

Новость по теме
В «Оренбурге» рассказали об отношении к внедрению Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022