Дидье Дешам высоко оценил игровые качества Вильяма Салиба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил игровые качества защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, который провёл минувший сезон на правах аренды во французском «Марселе».

«Он настоящий защитник. Он проявляет свои лучшие качества в матчах, он быстр и хорошо играет головой. Салиба из тех игроков, которые всегда спокойны, невозмутимы и обладают большой зрелостью», — приводит слова Дешама Get French Football News со ссылкой на эфир Telefoot.

Вильям Салиба ранее появился в том же эфире, чтобы пролить свет на своё будущее. Защитник рассказал, что он вернётся на предсезонную подготовку в «Арсенал», на фоне слухов о том, что «Марсель» хочет оставить защитника в своём составе после успешного минувшего сезона.