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Стерлинг рассматривает возможность ухода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента

Стерлинг рассматривает возможность ухода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг собирается покинуть стан «горожан» на правах свободного агента, сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб на протяжении года пытается продлить контракт с нападающим, но безуспешно. Действующий контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает в следующем году, и 27-летний форвард думает о том, чтобы остаться в клубе ещё на сезон, а затем покинуть его на правах свободного агента. Интерес к Стерлингу проявляют «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал», но игрок хочет попробовать свои силы за границей.

Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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