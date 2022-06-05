Стерлинг рассматривает возможность ухода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг собирается покинуть стан «горожан» на правах свободного агента, сообщает Mirror.



По информации источника, английский клуб на протяжении года пытается продлить контракт с нападающим, но безуспешно. Действующий контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает в следующем году, и 27-летний форвард думает о том, чтобы остаться в клубе ещё на сезон, а затем покинуть его на правах свободного агента. Интерес к Стерлингу проявляют «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал», но игрок хочет попробовать свои силы за границей.

Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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