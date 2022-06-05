РФС выступил с протестом против формы сборной Украины с изображением Крыма

Российский футбольный союз (РФС) обратился к ФИФА с протестом против формы сборной Украины, на которой изображён Крым.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, ещё один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сегодня, 5 июня, Украина сыграет финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре с национальной командой Уэльса. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.