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Уэльс благодаря автоголу Ярмоленко обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022

Уэльс благодаря автоголу Ярмоленко обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022
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Сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.

Таким образом, благодаря победе над Украиной сборная Уэльса отобралась на ЧМ-2022.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - Финал
05 июня 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 0
Украина
1:0 Ярмоленко – 34' (автогол)
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