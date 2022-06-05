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Сборная Аргентины благодаря пента-трику Месси разгромила Эстонию

Сборная Аргентины благодаря пента-трику Месси разгромила Эстонию
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Сегодня, 5 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Аргентины и Эстонии. Он прошёл на поле стадиона «Эль-Садар» в испанском городе Памплона. Встреча завершилась разгромной победой аргентинцев со счётом 5:0.

На восьмой минуте счёт открыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который реализовал пенальти. На 45-й минуте форвард удвоил преимущество. На 47-й минуте Месси забил свой третий мяч. На 71-й минуте нападающий оформил покер, а на 76-й – пента-трик.

Напомним, недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали в том числе проведение матча между победителями турниров под своей эгидой: сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима. Аргентина одержала победу со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Аргентина
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Месси – 8' (пен)   2:0 Месси – 45'   3:0 Месси – 47'   4:0 Месси – 71'   5:0 Месси – 76'
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