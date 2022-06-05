Сборная Аргентины благодаря пента-трику Месси разгромила Эстонию

Сегодня, 5 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Аргентины и Эстонии. Он прошёл на поле стадиона «Эль-Садар» в испанском городе Памплона. Встреча завершилась разгромной победой аргентинцев со счётом 5:0.
На восьмой минуте счёт открыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который реализовал пенальти. На 45-й минуте форвард удвоил преимущество. На 47-й минуте Месси забил свой третий мяч. На 71-й минуте нападающий оформил покер, а на 76-й – пента-трик.
Напомним, недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали в том числе проведение матча между победителями турниров под своей эгидой: сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима. Аргентина одержала победу со счётом 3:0.
- 5 июня 2022
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