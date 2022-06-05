Сербия оказалась сильнее Словении в Лиге наций

Сегодня, 5 июня, сборная Сербии принимала национальную команду Словении в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



На 24-й минуте счёт открыл нападающий сборной Сербии Александр Митрович. На 30-й минуте защитник национальной команды Словении Петар Стоянович восстановил равновесие. На 56-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вновь вывел сербов вперёд. На 85-й минуте форвард Лука Йович увеличил преимущество. В компенсированное время окончательный счёт установил полузащитник Неманья Радоньич.



Сборная Сербии набрала три очка и занимает второе место в своей группе Лиги наций. Словения (0) – на последней позиции.