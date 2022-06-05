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Сербия оказалась сильнее Словении в Лиге наций

Сербия оказалась сильнее Словении в Лиге наций
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Сегодня, 5 июня, сборная Сербии принимала национальную команду Словении в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

На 24-й минуте счёт открыл нападающий сборной Сербии Александр Митрович. На 30-й минуте защитник национальной команды Словении Петар Стоянович восстановил равновесие. На 56-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вновь вывел сербов вперёд. На 85-й минуте форвард Лука Йович увеличил преимущество. В компенсированное время окончательный счёт установил полузащитник Неманья Радоньич.

Сборная Сербии набрала три очка и занимает второе место в своей группе Лиги наций. Словения (0) – на последней позиции.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 2-й тур
05 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
4 : 1
Словения
1:0 Митрович – 24'   1:1 Стоянович – 30'   2:1 Милинкович-Савич – 56'   3:1 Йович – 85'   4:1 Радоньич – 90+2'
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