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Роналду высказался о разгромной победе Португалии в матче со Швейцарией в Лиге наций

Роналду высказался о разгромной победе Португалии в матче со Швейцарией в Лиге наций
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после победы команды в матче второго тура Лиги наций с национальной командой Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В этой встрече Роналду оформил дубль.

«Очень важная победа в нашем путешествии. Очень много гордости и уверенности в этой группе. Прилагаем много усилий, чтобы дать португальцам то, чего мы так желаем: победы и убедительные выступления. Кажется, что сезон подходит к концу, а на самом деле… он только начинается!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, в первом матче сборная Португалии сыграла вничью с Испанией. В следующем матче сборная Португалии сыграет с Чехией. Матч состоится 9 июня.

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