Энрике: я не могу сказать, справедливо мы сыграли вничью с Чехией или нет
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий относительно матча с Чехией, который завершился вничью — 2:2.
«Я не могу сказать, справедливо мы сыграли вничью или нет, но у нас было больше голевых моментов. В первом тайме чехи защищались очень хорошо и играли достаточно агрессивно с нами. Они доставили нам много проблем. Это был сложный матч с самого его начала. Большую часть игры мы не были самими собой. Команда не играла в ту игру, которую планировала», — сказал Энрике на пресс-конференции после матча.
Вчера, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.
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