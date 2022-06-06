Энрике: я не могу сказать, справедливо мы сыграли вничью с Чехией или нет

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий относительно матча с Чехией, который завершился вничью — 2:2.

«Я не могу сказать, справедливо мы сыграли вничью или нет, но у нас было больше голевых моментов. В первом тайме чехи защищались очень хорошо и играли достаточно агрессивно с нами. Они доставили нам много проблем. Это был сложный матч с самого его начала. Большую часть игры мы не были самими собой. Команда не играла в ту игру, которую планировала», — сказал Энрике на пресс-конференции после матча.

Вчера, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.