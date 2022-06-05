Энрике — Мане: хочешь уйти из «Ливерпуля» потому, что тебе заплатят больше в другом месте

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике раскритиковал нападающего Садио Мане, который ранее заявил, что готов покинуть клуб, чтобы удовлетворить желание большинства сенегальцев.



«Это самое худшее оправдание ухода из клуба, что мне доводилось слышать ранее. Мане останется легендарным для нас игроком, но, Садио, ты хочешь сменить команду потому, что тебе в другом месте будут платить больше. Это абсолютно нормально. А вот сваливать всё на сенегальцев...» – написал Хосе Энрике в своих социальных сетях.



Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».