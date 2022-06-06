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Хавбек Португалии Рубен Невеш прокомментировал разгромную победу над Швейцарией

Хавбек Португалии Рубен Невеш прокомментировал разгромную победу над Швейцарией
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Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш высказался о разгромной победе своей сборной над Швейцарией (4:0) в матче группового этапа Лиги наций.

«Мы забили много голов, создали много моментов, показали хороший футбол. Всегда есть что улучшить, на этом мы и сосредоточимся, но мне кажется, что и сегодня мы блестяще сыграли», — сказал Невеш на пресс-конференции после матча.

Вчера, 5 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) в рамках второго тура Лиги наций сборная Португалии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 4:0.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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