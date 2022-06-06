Джака: нам повезло, что мы не проиграли Португалии 0:6 или 0:7

Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака высказался насчёт разгромного поражения от Португалии в Лиге наций (0:4).

«Мы хорошо начали, а затем проиграли игру в течение пяти минут. Мы играли в гостях, а нас несколько раз поймали на контратаках, этого не должно случаться. Нам повезло в первом тайме, что Португалия не забила ещё два-три мяча», — приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.

Вчера, 5 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) в рамках второго тура Лиги наций сборная Португалии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 4:0.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.