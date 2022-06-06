Зинченко – о поражении Украины: горжусь Вами, ребята, главные победы ещё впереди

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался о поражении своей команды в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира – 2022. Украинцы минимально уступили сборной Уэльса (0:1). Гол в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.

«К сожалению, сборная Украины в финальном матче отбора на ЧМ-2022 проиграла Уэльсу 0:1 и не поедет на чемпионат мира. Горжусь вами, ребята. Главные победы ещё впереди», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.

Напомним, финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022.