Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бен Дэвис — о победе над Украиной: сон, ставший явью

Бен Дэвис — о победе над Украиной: сон, ставший явью
Комментарии

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис прокомментировал победу своей команды в матче с Украиной и выход на чемпионат мира — 2022.

«Сон, ставший явью. Наша мечта сбылась. Мы очень усердно стремились к этому всей командой. Ради этого мы боролись и отдавали все свои силы — нынешний вечер стал очередным подтверждением этого», — приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в финальном матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме — на 35-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в ворота сборной Украины после удара Гарета Бэйла.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022

«Главный вопрос: что сказал судья в поле?» Разбор неназначенного пенальти в пользу Украины «Главный вопрос: что сказал судья в поле?» Разбор неназначенного пенальти в пользу Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022