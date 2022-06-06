Бен Дэвис — о победе над Украиной: сон, ставший явью

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис прокомментировал победу своей команды в матче с Украиной и выход на чемпионат мира — 2022.

«Сон, ставший явью. Наша мечта сбылась. Мы очень усердно стремились к этому всей командой. Ради этого мы боролись и отдавали все свои силы — нынешний вечер стал очередным подтверждением этого», — приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в финальном матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме — на 35-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в ворота сборной Украины после удара Гарета Бэйла.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022