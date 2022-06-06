Новичок Серии А хочет подписать Ибрагимовича

Новичок чемпионата Италии «Монца» заинтересована в приобретении шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает Calciomercato.
Новичок Серии А рассчитывает на трансфер только в случае того, если Ибргаимович не захочет продавать контракт со своим нынешним клубом.
40-летний швед перенёс операцию на левом колене. Ибрагимовичу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путём реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.
Ранее сообщалось, что форвард хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения. В СМИ появлялась информация о том, что «Милан» готов платить Ибрагимовичу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании ныне покойного агента Мино Райолы. Напомним, недавно «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011.
- 6 июня 2022
-
08:17
-
08:02
-
08:02
-
07:43
-
07:32
-
07:13
-
07:02
-
06:48
-
06:43
-
06:20
-
05:58
-
05:49
-
05:34
-
05:19
-
04:57
-
04:41
-
04:19
-
04:14
-
03:58
-
03:54
-
03:10
-
03:03
-
02:55
-
02:51
-
02:08
-
02:06
-
01:26
-
01:19
-
00:46
-
00:40
-
00:20
-
00:15
-
00:00
- 5 июня 2022
-
23:48
-
23:41