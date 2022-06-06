Новичок Серии А хочет подписать Ибрагимовича

Новичок чемпионата Италии «Монца» заинтересована в приобретении шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает Calciomercato.



Новичок Серии А рассчитывает на трансфер только в случае того, если Ибргаимович не захочет продавать контракт со своим нынешним клубом.



40-летний швед перенёс операцию на левом колене. Ибрагимовичу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путём реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.



Ранее сообщалось, что форвард хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения. В СМИ появлялась информация о том, что «Милан» готов платить Ибрагимовичу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании ныне покойного агента Мино Райолы. Напомним, недавно «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011.