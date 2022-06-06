Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Швецией в Лиге наций

Вчера, 5 июня, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках второго тура Лиги наций сборная Швеции принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Норвегии. Гости одержали победу – 2:1.

Видеообзор. Швеция — Норвегия, 1-й тур Лиги наций:

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Счёт был открыт в первом тайме. На 20-й минуте пенальти в ворота шведов реализовал нападающий Эрлинг Холанд. На 69-й минуте Холанд оформил дубль, голевой пас отдал Александр Сёрлот. В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл шведский полузащитник Энтони Эланга, результативную передачу оформил Деян Кулушевски.



Обслуживала встречу английская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Адам Нанн и Гари Бесвик. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.