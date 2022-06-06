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Гендиректор «Факела» оценил готовность клуба к Премьер-Лиге

Гендиректор «Факела» оценил готовность клуба к Премьер-Лиге
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил готовность воронежского клуба к участию в Российской Премьер-Лиге.

«Мы точно готовы к РПЛ. Также как и город, и вся область. Сама лига тоже изменилась, уровень упал — из-за ситуации в экономике и вообще в мире.

Что касается самой команды, то ребята стремились в Премьер-Лигу и заслужили там сыграть — считаю, должны справиться. Не говорю о том, что мы собираемся кидать кому-то перчатку», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год.

21 мая состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел».

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