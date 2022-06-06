«Наполи» готов подписать трансферную цель «Барселоны» и «Атлетико»
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Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер входит в сферу интересов «Наполи». Неаполитанский клуб готов перехватить 25-летнего футболиста у «Барселоны» и мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Marca.
Cолер — воспитанник «Валенсии». В минувшем сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 38 матчах чемпионата и Кубка Испании, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Солером и «Валенсией» истекает в конце следующего сезона.
В сентябре 2021 года Солер дебютировал за сборную Испании, в составе которой забил два гола в семи встречах.
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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