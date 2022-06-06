Президентом Московской федерации футбола избран Александр Старцев

Новым президентом Московской федерации футбола был избран Александр Старцев. Он заменил на этой должности Сергея Анохина, который покинул пост в связи с уходом на другое место работы. О назначении Старцева сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
«В его поддержку выступили генеральный директор ФСО «Юность Москвы» Владимир Прохоров, инспектор УЕФА и РФС Наталья Авдонченко, руководитель ФК «Росич» Александр Чирин, президент МФС «Приволжье» Владимир Афанасьев и президент федерации футбола Тверской области Сергей Туляков.
В своей программной речи Александр Старцев поблагодарил присутствующих за кропотливую работу на благо московского футбола и рассказал о планах, которые стоят перед федерацией, – развитие детско-юношеского, женского, массового футбола, привлечение новых любительских команд, развитие деятельности в рамках общественного контроля и социальной ответственности и других направлений. Отдельно Александр Старцев поблагодарил Сергея Анохина за преданность московскому футболу и проделанную работу по его развитию.
Кроме избрания президента, членами Московской федерации футбола был утверждён новый состав президиума МФФ. Вице-президентами Московской федерации футбола утвердили Дмитрия Бакатина и Александра Семенникова», — сказано в заявлении пресс-службы РФС.
- 6 июня 2022
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