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Президентом Московской федерации футбола избран Александр Старцев

Президентом Московской федерации футбола избран Александр Старцев
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Новым президентом Московской федерации футбола был избран Александр Старцев. Он заменил на этой должности Сергея Анохина, который покинул пост в связи с уходом на другое место работы. О назначении Старцева сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«В его поддержку выступили генеральный директор ФСО «Юность Москвы» Владимир Прохоров, инспектор УЕФА и РФС Наталья Авдонченко, руководитель ФК «Росич» Александр Чирин, президент МФС «Приволжье» Владимир Афанасьев и президент федерации футбола Тверской области Сергей Туляков.

В своей программной речи Александр Старцев поблагодарил присутствующих за кропотливую работу на благо московского футбола и рассказал о планах, которые стоят перед федерацией, – развитие детско-юношеского, женского, массового футбола, привлечение новых любительских команд, развитие деятельности в рамках общественного контроля и социальной ответственности и других направлений. Отдельно Александр Старцев поблагодарил Сергея Анохина за преданность московскому футболу и проделанную работу по его развитию.

Кроме избрания президента, членами Московской федерации футбола был утверждён новый состав президиума МФФ. Вице-президентами Московской федерации футбола утвердили Дмитрия Бакатина и Александра Семенникова», — сказано в заявлении пресс-службы РФС.

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