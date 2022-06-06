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«Кайрат» объявил об уходе Курбана Бердыева

«Кайрат» объявил об уходе Курбана Бердыева
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Алма-атинский «Кайрат» и специалист Курбан Бердыев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба на официальном сайте.

«Футбольный клуб «Кайрат» от всей души благодарит Курбана Бекиевича и его ассистентов за проделанную работу, а также желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении «Кайрата».

69-летний Бердыев возглавил алма-атинскую команду летом 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и 10 раз проиграл.

Ранее в тренерской карьере Бердыева были «Ростов» и казанский «Рубин».

Футболисты, выигравшие Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ, ныне — ФНЛ-2). Видео:

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