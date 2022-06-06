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«В этом виноват и «Спартак», «Зенит» работает лучше». Широков — о словах Федуна

«В этом виноват и «Спартак», «Зенит» работает лучше». Широков — о словах Федуна
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что в РПЛ всё зациклено на чемпионство одной команды, намекая на «Зенит».

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно — четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самому прибавлять.

Если бы не судейские ошибки, то были бы четвёртыми? Не думаю, что они были бы довольны четвёртым местом. Четвёртое место — это уровень «Спартака»? Я так не думаю. По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту». «Спартак» ничем не хуже «Динамо», что они доказали в финале Кубка. Если бы они играли лучше, то составили бы конкуренцию всё тому же «Зениту». Не думаю, что им надо уповать на какие-то судейские ошибки. Причину искать надо внутри. Тот же Кубок показал, что они вполне способны бороться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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