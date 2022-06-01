Кто самый полезный игрок «Зенита» в сезоне РПЛ? Удивительная статистика Дзюбы

А с Кержаковым в воротах чемпионы России ни разу не проиграли в чемпионате.

Продолжаем определять самых ценных игроков сезона в топ-клубах РПЛ. Перед финалом Кубка России мы рассказывали о «Спартаке» и «Динамо», а теперь речь пойдёт о чемпионе страны «Зените». Напомним, при подсчёте ориентируемся на результаты команды за то время, что футболист основы находился на поле (в рейтинг включаются те, кто провёл не менее 10 матчей с первых минут).

Если команда выиграла матч/отрезок до замены этого игрока, то он получает три очка. Завершила вничью – одно. Проиграла – ноль. Потом общую сумму баллов делим на количество игр, в которых принял участие футболист. «Зенит» в среднем набирал 2,16 очка. Далее статистика каждого из зенитовцев.

Алексей Сутормин – 1,58 очка

В октябре Сутормин выводил сборную России на матч квалификации ЧМ-2022 с капитанской повязкой, но в целом сезон получился для него неровным. В апреле даже Сергей Семак признал, что его защитник/хавбек находится не в лучшей форме. Алексей 12 раз попадал в стартовый состав, однако с ним у «Зенита» набиралось лишь 1,58 очка: дважды дожимали соперника после замен универсала.

Алексей Сутормин Фото: РИА Новости

Данил Круговой – 1,66

Статистика Кругового тоже заметно уступает командной: 12 матчей в основе и всего 1,66 очка. При этом у Данила был мощный весенний отрезок, когда он вообще казался лучшим российским левым защитником. Потом вдруг выпал из основы – кандидату в первую сборную необходимо прибавлять в стабильности.

Артём Дзюба – 1,94

Тот факт, что зависимость команды Семака от Дзюбы заметно снизилась, доказывает и эта статистика. С Артёмом на поле выходило 1,94 балла – это третий худший результат в «Зените». В первом же туре сине-бело-голубые вырвали победу у «Химок» после ухода центрфорварда, правда, потом был и один обратный случай: Дзюбу убрали с поля – и получили лишь очко вместо трёх в Уфе.

Далер Кузяев – 1,95

Кузяев как раз стабильно держит свой уровень, тем не менее и у него получилось меньше двух очков. В матчах с ЦСКА и «Крыльями Советов» петербуржцы додавливали соперников после ухода с поля полузащитника. А вот поражение «Зенита» в Туле случилось уже без Далера – его заменили при ничейном счёте.

Клаудиньо – 2,09

В некоторых матчах Клаудиньо показал себя настоящим волшебником, но были у бразильца и не столь удачные игры. Некоторое время новичку потребовалось на адаптацию. Так, в первой части сезона «Зенит» после замен Клаудиньо во встречах с ЦСКА и «Крылья Советов» превращал ничью в победу.

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Андрей Мостовой – 2,10

В первом туре Мостовой появился в основе с «Химками» и был заменён при ничейной счёте: «Зенит» победил, после чего вингер ещё долго ждал следующего шанса. В целом, выходя на поле, Андрей играл достаточно полезно, но хотелось бы, чтобы он уже превращался в одного из лидеров клубной команды и сборной России. Пора начинать стабильно делать разницу в РПЛ.

Дмитрий Чистяков, Малком – по 2,13

Два игрока совершенно разных амплуа имеют одинаковый показатель в 2,13 балла. Чистяков заслужил место в основе (22 матча с первых минут) — российский центральный защитник прогрессирует. Малком заметно выделяется на общем фоне сегодняшней Премьер-Лиги, при этом для бразильца второй круг чемпионата сложился получше, чем первый.

Деян Ловрен – 2,15

Хорвата много критиковали за ошибки, тем не менее его результат фактически соответствует командному. У Ловрена 13 матчей в основе: в восьми «Зенит» победил, ещё четыре завершил вничью. С Деяном петербуржцы потерпели всего одно поражение – от «Арсенала».

Дуглас Сантос – 2,18

Дальше идут игроки, у которых личный показатель выше командного. Для Дугласа Сантоса посредственный или тем более плохой матч – редчайший случай! Если бы не ранняя замена в игре со «Спартаком» из-за травмы при счёте 0:0, бразилец наверняка набрал бы три очка за победу (с ним тоже могло быть 7:1), и его рейтинг ещё чуть-чуть увеличился бы.

Дуглас Сантос Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вильмар Барриос – 2,20

Сильнейший опорный полузащитник РПЛ в очередной раз показал свой класс. У Барриоса один из лучших результатов в «Зените», несмотря на то что во многих матчах он вынужден был менять позицию и закрывать центр обороны. Возможно, колумбийцу это не очень нравится, однако он хорошо решал проблему.

Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий – по 2,26

Вероятно, кого-то удивит высокий показатель Кержакова, ведь о вратаре «Зенита» в завершившемся сезоне больше говорили после его ошибок. Тем не менее с этим голкипером чемпионы России ни разу не проиграли в РПЛ и набирали даже больше очков, чем с Крицюком (его статистика ниже). Уход Ракицкого по ходу второй части сезона ослабил и оборону команды, и выход в атаку.

Вячеслав Караваев – 2,28

Правый защитник сборной России из-за травмы сыграл не так много в завершившемся сезоне – 14 матчей в стартовом составе. При этом с Караваевым в составе «Зенит» был очень успешен, одержал девять побед. Так что Вячеслав попал в топ-3 игроков сине-бело-голубых.

Вендел – 2,29

Бразильский полузащитник становится ключевой фигурой сегодняшнего «Зенита» с точки зрения развития атак. Вендел блестяще двигает мяч, находит пространство, принимает нестандартные решения. Дважды в матчах РПЛ после замен этого игрока чемпионы России упускали победы.

Сердар Азмун – 2,63

Самым полезным в «Зените» по статистике оказался тот, кто уже покинул петербургский клуб. До отъезда в Германию Азмун успел провести 11 матчей в основе сине-бело-голубых. И хотя с сентября иранец забил всего два гола (дубль в ворота «Спартака»), с ним команда почти не допускала осечек. Получилось девять побед при паре ничьих. В игре с «Локо» (1:1) его заменили при победном счёте, а с «Сочи» (1:2) он был удалён при нулевом.

Сердар Азмун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бонус. Футболисты «Зенита», сыгравшие менее 10 матчей в основе

Бонусом добавим статистику футболистов, которые менее десяти раз попадали в основу «Зенита». Очень хороший показатель у Юри Алберто, которому только одного матча не хватило для попадания в топ. Лишь с Азмуном «Зенит» завоёвывал больше очков. Солидные цифры также у Крицюка с Сергеевым. Вот кто и на что успел наиграть:

9 матчей – Юри Алберто (2,44 очка).

8 матчей – Александр Ерохин (1,75).

6 матчей – Нуралы Алип (2,00).

7 матчей – Станислав Крицюк (2,14), Иван Сергеев (2,14).

4 матча – Даниил Одоевский (1,75).

2 матча – Магомед Оздоев (0,50).

1 матч – Арсен Адамов (0,00).

В «Зените» меняются лидеры, которые корректируют стиль игры команды, но остаётся главное – петербуржцы каждый сезон при Семаке берут золото РПЛ.