Александр Мостовой: я всегда называл «Спартак» конкурентом команды из Санкт-Петербурга

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что в РПЛ всё зациклено на чемпионство одной команды, намекая на «Зенит».
«Не совсем вовремя Федун сказал это. Перед началом сезона мы всегда говорим о том, кто станет чемпионом. В 90 процентах случаев это «Зенит». Я всегда называл «Спартак» конкурентом команды из Санкт-Петербурга. По составу, по бюджету, по болельщикам он должен составлять конкуренцию. Ну а что «Зенит»? Кто-то им помогал становиться первыми? Думаю, вряд ли. Они заслуженно стали чемпионами, потому что состав намного сильнее других», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.
- 6 июня 2022
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