Роналду обратился к фанатам «МЮ» после признания его лучшим игроком сезона в составе клуба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на то, что был признан лучшим игроком сезона-2021/2022 в составе манкунианцев по версии болельщиков. Португальский форвард был удостоен приза имени сэра Мэтта Басби.

«Спасибо всем фанатам, которые проголосовали за меня. Я очень горжусь тем, что получил награду сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на «Олд Траффорд» и в английскую Премьер-лигу. Эта награда достаётся всем болельщикам, которые никогда не оставляли нас по ходу этого очень трудного сезона. Большое вам спасибо за то, что всегда были на нашей стороне и помогали нам стать мужчинами. «Юнайтед» вернулся на правильный путь. Мы знаем, что можем на вас рассчитывать», — написал Роналду в своих соцсетях.