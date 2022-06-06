Валерий Масалитин: дал бы поработать Березуцким в ЦСКА ещё полгода

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что хотел бы, чтобы Алексей и Василий Березуцкие продолжали тренировать армейский клуб.



«Я бы дал поработать Березуцким ещё полгода. На поле вы брат за брата, постоянно подчищаете друг за другом, а на лавочке — неизвестно. Василий более импульсивны, а Алексей спокойный. Дополняли они друг друга или мешали? Надо это узнать. Тренерский штаб надо было усиливать. Им нужен дядька, которому доверяли бы и учились у него.



Надоело, что приходят одни и те же и уходят. Пришёл Шварц — сделал результат и ушёл. Ваноли может уйти. Я сторонник того, чтобы воспитанники оставались и тренировали команду. Я только за, чтобы Березуцкие остались в коллективе», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.