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Валерий Масалитин: дал бы поработать Березуцким в ЦСКА ещё полгода

Валерий Масалитин: дал бы поработать Березуцким в ЦСКА ещё полгода
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что хотел бы, чтобы Алексей и Василий Березуцкие продолжали тренировать армейский клуб.

«Я бы дал поработать Березуцким ещё полгода. На поле вы брат за брата, постоянно подчищаете друг за другом, а на лавочке — неизвестно. Василий более импульсивны, а Алексей спокойный. Дополняли они друг друга или мешали? Надо это узнать. Тренерский штаб надо было усиливать. Им нужен дядька, которому доверяли бы и учились у него.

Надоело, что приходят одни и те же и уходят. Пришёл Шварц — сделал результат и ушёл. Ваноли может уйти. Я сторонник того, чтобы воспитанники оставались и тренировали команду. Я только за, чтобы Березуцкие остались в коллективе», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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