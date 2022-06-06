«Локомотив» привлёк Институт российской истории для определения даты основания клуба

Московский «Локомотив» провёл встречу рабочей группы по определению точной даты основания клуба.

«Коллеги из Института российской истории РАН поделились первичными результатами анализа архивов, проведённого за прошедший месяц.

Участники встречи — сотрудники РЖД, «Локомотива», Института российской истории РАН и представители сообщества болельщиков клуба — договорились о том, что академики проведут дополнительное исследование документов в двух московских архивах по 1922, 1923 и 1936 годам. По окончании этого исследования рабочая группа соберётся вновь, чтобы ознакомиться с результатами и принять решение по дальнейшим шагам», — написано в заявлении клуба в официальном телеграм-канале «Локомотива».