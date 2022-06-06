«Локомотив» привлёк Институт российской истории для определения даты основания клуба
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Московский «Локомотив» провёл встречу рабочей группы по определению точной даты основания клуба.
«Коллеги из Института российской истории РАН поделились первичными результатами анализа архивов, проведённого за прошедший месяц.
Участники встречи — сотрудники РЖД, «Локомотива», Института российской истории РАН и представители сообщества болельщиков клуба — договорились о том, что академики проведут дополнительное исследование документов в двух московских архивах по 1922, 1923 и 1936 годам. По окончании этого исследования рабочая группа соберётся вновь, чтобы ознакомиться с результатами и принять решение по дальнейшим шагам», — написано в заявлении клуба в официальном телеграм-канале «Локомотива».
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