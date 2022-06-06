Легионер «Локо» наказал Испанию, а Хвича опять феерит за Грузию. Главные сюжеты Лиги наций

Накануне в Лиге наций состоялись очередные матчи, подарившие нам несколько интересных сюжетов. В центре внимания были не только звёзды футбола, но и футболисты, так или иначе связанные с РПЛ.
Роналду прервал голевую засуху
Звёздный нападающий прервал пятиматчевую серию без забитых мячей в составе национальной команды. Роналду дважды огорчил сборную Швейцарии, нанеся при этом семь ударов. Любопытно, что это произошло на стадионе «Спортинга», в составе которого форвард дебютировал 20 лет назад. Сначала Криштиану завершил быструю атаку Португалии ударом в касание, а затем здорово сыграл на добивании.
Криштиану Роналду
Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images
На трибунах присутствовала мама игрока, не сдержавшая слёз после голов сына. Кстати, Роналду обновил свой же рекорд по голам за национальную команду — теперь у него 117 результативных ударов. Сборная Португалии одержала первую победу в новом розыгрыше Лиги наций, в стартовом туре она разделила очки в выездном матче с Испанией (1:1).
Нападающий «Локомотива» чуть не принёс Чехии победу в матче с Испанией
Чешские футболисты неплохо стартовали в Лиге наций. В первом туре обыграли Швейцарию (2:1), а во втором — едва не прибили испанцев. Очень здорово смотрится Ян Кухта, забивший в каждом матче по мячу. На первых минутах встречи с Испанией футболист «Локомотива» выступил в роли ассистента — после его передачи Якубу Пешеку оставалось не промахнуться по пустому углу ворот. А после перерыва Кухта дважды удрал от защитников чуть ли не с центра поля. В первом случае пробил мимо створа, во втором — наказал соперника и элегантным «парашютом» приземлил мяч за спину вратаря.
Ян Кухта
Фото: Marcio Machado/Getty Images
Правда, чехи слабо провели концовку каждого из таймов. В компенсированное к первой половине время их огорчил Гави. 17-летний футболист «Барселоны» — автор самого молодого гола сборной Испании. На последней минуте второго тайма испанцев от поражения спас Иньиго Мартинес — 2:2. Примечательно, что чехи за весь матч нанесли всего три удара (два — в створ), в то время как испанцы били по воротам соперника 12 раз (пять — в створ).
Холанд забил в седьмом матче подряд
У новичка «Манчестер Сити» отличная статистика в составе сборной Норвегии — 18 голов в 19 матчах. 2 июня Холанд принёс команде победу в гостевой игре с Сербией (1:0), через три дня — отгрузил два мяча в ворота Швеции (2:1). 21-летний нападающий реализовал пенальти, а затем подкараулил ошибку шведской обороны и неотразимо пробил в дальний угол.
Эрлинг Холанд
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Был у Холанда ещё один момент, но он не реализовал выход один на один (в этом эпизоде хозяев спас вратарь). Норвежский форвард продлил свою впечатляющую серию — забивал в каждом из семи последних матчей сборной, в которых принимал участие. Единственный гол у шведов роскошным ударом оформил молодой футболист «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга.
Хвича и Зурико помогли Грузии разгромить Болгарию
Сборная Грузии, которую тренирует бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль, набрала шесть очков в двух матчах. И если победа над Гибралтаром (4:0) вряд ли кого-то удивила, то разгром Болгарии (5:2) впечатляет. В Разграде по мячу забили бывшие игроки РПЛ — Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия. Первый открыл счет в красивом прыжке, а второй реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Хвича Кварацхелия
Фото: Getty Images
Кстати, именно Хвича ассистировал Зурико, когда тот переправлял мяч в ворота болгарской команды. Кварацхелия опять феерит в матче за сборную. В добавленное время гости должны были забивать шестой мяч, но не реализовали пенальти. Наверное, потому, что бил уже не Хвича, заменённый в середине второго тайма.
Сербы не испытали проблем со Словенией
Сербы уверенно обыграли Словению (4:1) и частично реабилитировались за поражение от Норвегии тремя днями ранее. Три из четырёх мячей хозяева забили ударами головой, хотя, пожалуй, самый красивый гол в матче оформили как раз словенцы. У Сербии отличились и Александар Митрович (наколотил более 40 голов в Чемпионшипе), и Сергей Милинкович-Савич (один из лучших игроков Серии А), и Лука Йович (нападающий «Реала»). Обращает на себя внимание статистика по ударам: 17:6 в пользу сербов (7:2 — в створ).
- 6 июня 2022
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