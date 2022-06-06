«Аталанта» хочет отдать Миранчука в аренду с правом выкупа

«Аталанта» намерена отдать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду, сообщает Il Giorno. По информации источника, клуб рассчитывает прописать опцию выкупа при выполнении определенных условий. Руководство намерено вернуть деньги, которые были потрачены при приобретении игрока. Есть вероятность, что полузащитник перейдет в «Болонью».



Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Аталанта» может расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком по окончании сезона-2021/2022.

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