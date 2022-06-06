Сборная Беларуси в большинстве не сумела переиграть сборную Азербайджана в Лиге наций

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Караджордже — Войводина» в Нови-Саде (Сербия) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Беларуси принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Азербайджана. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 0:0.
В конце второго тайма на 84-й минуте за прямую красную карточку с поля был удалён нападающий сборной Азербайджана Гисмат Алиев.
В первом туре нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Беларуси проиграла сборной Словакии (0:1), а сборная Азербайджана уступила сборной Казахстана (0:2). Сборная Беларуси в данный момент располагается на 3-м месте в группе, а сборная Азербайджана занимает 4-е место.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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