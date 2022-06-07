«Сити» предложил «Реалу» приобрести Рахима Стерлинга

Английский «Манчестер Сити» предложил мадридскому «Реалу» приобрести крайнего нападающего Рахима Стерлинга, сообщает AS.

По сведениям источника, у английского футболиста ямайского происхождения плохие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой и он недоволен своим положением в клубе. Этот факт является причиной наличия у клуба желания продать футболиста даже по заниженной цене, однако сам игрок не входит в планы «Реала».

Источник также сообщает, что Стерлинг хотел покинуть английский клуб ещё прошлым летом.

В завершившемся сезоне Рахим Стерлинг провёл за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять голевых передач.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет € 85 млн.

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